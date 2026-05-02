◆米大リーグカージナルス―ドジャース（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャースのロバーツ監督が１日（日本時間２日）、敵地・カージナルス戦の前に取材に応じ、佐々木朗希投手について「コーチ陣に対してよりオープンになり、自分から話すようになりました。若い選手に押し付けるのではなく、彼自身が主体的に取り組んでいるのが良い点。人としてもプレー面でも成長していますし、その過程を見るの