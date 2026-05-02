タレント・ほしのあき（４９）が、２日までに自身のインスタグラムを更新。若々しい最新ショットを投稿した。すっぴん姿を載せ「久し振りの肌育注射肌も明るくなったから嬉しい〜」と、ふわふわな肌質が分かるほどのアップで美しさ全開。この投稿にフォロワーからは「相変わらず綺麗ですね」「努力がすごい」「今日もセレブ」などのコメントが寄せられている。ほしのは２０１１年にＪＲＡの三浦皇成騎手と結婚し、１２年