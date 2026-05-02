俳優の逸見太郎が4月30日、自身のインスタグラムを更新。息子と神奈川県の「藤子・F・不二雄ミュージアム」を訪れたことを伝えた。 【写真】在りし日の父とやさしいパパの表情を見せる逸見政孝さん 「#myboy7歳のバースデイ」のハッシュタグをつけた投稿で、逸見は「昭和の日、息子の誕生日リクエストで #藤子F不二雄ミュージアム へ行ってきました」と伝えた。2019年4月29日の「平成最後の昭和の日」に