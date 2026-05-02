念願のマイホームを手に入れ、新生活をスタートさせたAさん。しかし、引っ越し早々に頭を抱える事態に見舞われた。近所の自治会役員から入会を促されたが、共働きで忙しく、役員の義務や行事への参加が難しいため入会を断った。すると数日後、「ここは自治会が管理している場所だから、入らないならゴミは出せない。自分でクリーンセンターまで持っていけ」と通告されてしまう。 【画像】地方でマイホ