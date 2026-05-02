米企業のアマゾンが、かつてドナルド・トランプ氏の司会で一世を風靡したビジネス・リアリティ番組「アプレンティス」のリブートを検討している。配信先はプライム・ビデオが想定され、司会者としてドナルド・トランプ・ジュニア氏の名前が社内で挙がっているという。 【写真】司会を務めた「アプレンティス」野心がのぞくトランプ氏の若き日の姿 ウォール・ストリート・ジャーナルによると、この構