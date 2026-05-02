外国人居住者の増加に伴い、テレビ局が彼らに情報を伝える「やさしい日本語」の重要性がたかまりつつある。しかし、単に平易な言葉に言い換えるだけでは十分でない。その背景の文脈を考え、完成した原稿を「翻訳」するのではなく、完成する前の段階から多様な視聴者を想定すべきではないか。明治大学国際日本学部の山脇 啓造教授による論考。はじめに近年、日本に暮らす外国人住民の増加とともに、やさしい日本語への関心が高まっ