今年発覚から25年目となる北九州監禁連続殺人事件。現在「週刊文春」では、小野一光氏による連載「矜持北九州監禁連続殺人 捜査本部の初告白」を掲載中。捜査の全容を知る特捜班長が、初めて捜査の全容を明かしている。【画像】「モリ」と名乗っていた緒方純子日本中を震撼させた残虐事件の発覚当時、「週刊文春」は何を伝えたのか。（初出：「週刊文春」2002年3月21日号。年齢・肩書き等は当時のまま。当時、犯人の松永太・