歌手華原朋美（51）が入院し、長時間の手術を受けていたことが2日までに分かった。8月から全国ツアーを開催することも発表し、各地のファンに元気な姿を披露する。華原は所属事務所を通じ1日、8月30日の埼玉公演を皮切りに、来年3月の奈良公演まで、全国19都市で19公演の全国ツアー「kahala tomomi Concert TourFantastic songs」を開催することを発表した。そして、合わせて出したコメントの中で、華原は「30周年記念コンサートが