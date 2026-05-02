博多方面からの空港アクセスが時短鉄道でのアクセスが困難だった「北九州空港」へのアクセスが、改善されそうです。2026年春のダイヤ改正でJR九州は、鹿児島本線の朽網（くさみ）駅に停車する特急列車を増便し、空港利用者の利便性向上を図っています。【写真】えっ…これが「北九州空港の最寄り駅」全貌ですこれまで2025年4月から上下10本だった特急停車本数は、2026年3月14日の改正で上下16本へ拡大しました。これにより、博