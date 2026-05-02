机に向かうのが苦手な子どもは、勉強とは別の才能があるかもしれない。子どもにはそれぞれ「得意」の方向性があり、その個性は大きく8つのタイプに分けることができる。テストの点では表れない我が子の強みの見つけ方と、そのタイプに合った伸ばし方を解説する。※本稿は、一般社団法人子供教育創造機構代表理事の森 博樹『子どもの「好き」を「生きる力」に育てる 親子ではじめる10歳からの起業家教育 圧倒的な主体性を育む「5ス