クマによる人身被害が急増したことで、ネット上には真偽不明のクマ撃退法があふれている。万が一クマに出遭ってしまったとき、我々はどうしたらいいのだろうか。専門家が解説する。※本稿は、生態学者の小池伸介『クマは都心に現れるのか？』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。2025年度のクマ被害は統計開始以来、過去最悪東北地方を中心に、クマ（ツキノワグマ）による人身被害が後を絶たなかった。環境省のまとめでは