木下グループ主催のアイスショー「ブルーム・オン・アイス」が1日、兵庫県尼崎市内で開催された。今オフに愛知の名東FSCから京都の木下アカデミーに所属を変更した岡田芽依が登場。同年代の選手らとグループナンバーも披露し「1公演目は凄く緊張していたけど、楽しく滑れた」と笑顔を見せた。昨年12月のGPファイナルで3位となった一方、今年3月の世界ジュニア選手権で10位に沈んだ。「悔しくて“変わらないといけない”と思