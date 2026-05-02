送検のため北海道警旭川東署を出る鈴木達也容疑者＝2日午前7時30分北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を運んで焼却するなどしたとして、死体損壊の疑いで逮捕された同園飼育員の市職員鈴木達也容疑者（33）が、道警による逮捕前の任意の事情聴取に「営業時間外の夜に遺体を遺棄した」と説明していたことが2日、捜査関係者への取材で分かった。同園の防犯カメラには3月31日午後9時ごろ、鈴木容疑者が車で大きな荷物を