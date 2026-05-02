女優の上之薗理奈が27歳の誕生日となる1日、自身のインスタグラムを通じ、結婚したことを報告した。お相手については触れていない。「本日、5月1日に27歳の誕生日を迎えました。いつも温かい応援を本当にありがとうございます」と感謝したうえで「そして、この節目の日にご報告があります。私事ではございますが、この度結婚いたしました」と報告した。「突然のご報告となり、驚かせてしまった方もいらっしゃるかと思います