アメリカのトランプ大統領はイランへの攻撃をめぐり、早期に撤退する考えがないことを強調しました。アメリカトランプ大統領「イランは我々が求める合意内容を提示していない。だが、我々はこれを完遂する。途中で手を引いて3年後に問題が再発するようなことにはさせない」イランとの戦闘終結に向けた協議が膠着状態にあるなか、トランプ大統領は1日、フロリダ州で演説し、イラン攻撃について「我々は圧倒的な勝利を収めている」