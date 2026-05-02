50歳以上の人口が5割を超えた令和社会。その中で最大の消費者層とは、どのような人々か『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新書）を出したマーケティングリサーチ会社のインテージによると「アクティブシニアと呼ばれる層は気力体力も経済力も健在で、日用品においても新車購入においても消費をけん引している」という――。写真＝iStock.com／kazoka30※写真はイメージです - 写真＝iSt