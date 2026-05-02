父親が脳出血などで意思疎通が難しくなった場合、家族としてまず直面するのが「お金の管理」です。特に年金は生活費の柱になるため、受け取れない状況が続くと大きな不安につながります。口座の暗証番号が分からず、預金を引き出せない場合でも、制度を活用すれば家族が代わりに年金を受け取ることは可能です。 本記事では、その具体的な方法と注意点について、分かりやすく解説します。 本人の口座から勝手に引き