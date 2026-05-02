NHKでは絶対的なエースアナウンサーと評されて、鳴り物入りで始まった和久田麻由子が司会を務める「追跡取材news LOG」（土曜夜10時）。初回放送（4月25日）は、まったくの期待外れだった。次世代メディア研究所代表の鈴木祐司さんは「ヤメNHKアナが民放でつまずく典型的なパターンだ」という――。画像＝日本テレビ「追跡取材 news LOG」公式サイトより■ヤメNHKアナ和久田麻由子「news LOG」惨敗新番組は視聴率および放送内容で