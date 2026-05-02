女優イ・ユビが、スイムウェア姿を披露した。イ・ユビは最近、自身のSNSに特別なコメントを添えず、写真を投稿した。【写真】イ・ユビ、スイムウェア姿で魅了公開された写真には、バリで旅行を楽しむイ・ユビの姿が収められている。日差しが降り注ぐ海辺を背景に、スイムウェア姿を披露した。ワンショルダーのデザインで華奢なスタイルを際立たせ、紫色の花を髪に飾り、愛らしさを加えた。別の写真では、三つ編みに帽子を合わせ、