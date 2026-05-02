イーロン・マスクが、サム・アルトマンとOpenAIを相手取り、最大約20兆円の損害賠償を求めた法廷闘争が開始した。設立当初は「全人類の利益」を掲げる非営利組織として誕生したOpenAIだが、その後はマイクロソフトとの提携を深め、急進的な営利追求へと舵を切ったアルトマンに対し、マスクは「史上最大の慈善詐欺」と主張。10年にわたる両氏の対立は、今後のAIを中心としたIT業界に決定的な影響を与える可能性が大きく、その動向を