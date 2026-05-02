トータルメイクアップブランドマキアージュから、近未来的な輝きをまとえる「Wings Collection」が数量限定で登場。Y3Kルックをテーマに、透明感と大胆なきらめきを両立した全6品がラインナップされています。偏光ラメやメタリックな光沢を取り入れたアイテムで、自分の新たな魅力に出会える予感♡軽やかに羽ばたくようなメイクで、夏の表情をアップデートしてみませんか。 羽ばたくような輝きの世