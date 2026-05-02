米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁＝2023年5月、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）が4月29日に開いた連邦公開市場委員会（FOMC）で反対票を投じた3人の地区連邦準備銀行総裁は1日、理由を説明する文書をそれぞれ公開した。インフレ懸念の高まりを踏まえ、今後の金融政策の道筋について利上げと利下げいずれの可能性もあることを説明すべきだとした。FRBは直近のFOMCで政策金利を