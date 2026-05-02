101歳の長寿を全うした生活評論家、吉沢久子さんが綴った、毎日の小さな喜びを大切に、前向きに悔いの残らない時間を過ごす生き方。エッセイ集『101歳。ひとり暮らしの心得』（中央公論新社）から幸せな暮らし方の秘訣を紹介します。この記事のすべての写真を見る* * * * * * *＜次の世代へ伝えたい本当の豊かさ＞大切なものは親がきちんと与える老いてから若い人に学ぶことが増える一方で、若い人との付き合いの中で伝えておきた