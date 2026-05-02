AE86の面影を現代に再現2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」では、さまざまなカスタムメーカーが自慢の車両を出展しました。なかでも大きな話題となったのが、アフターパーツメーカーであるResult Japan（リザルトジャパン）が展示した「NEO86」です。初代「86」を「AE86」風にカスタムしたモデルで、多くの注目を集めました。【画像】超カッコイイ！ これが“水平対向エンジン”の斬新「パンダトレノ」!? 画像を見