私はマユミ。子どもたちはもう成人して巣立ったので、夫シュンと2人暮らしをしています。母を施設に入れることに罪悪感があった私。しかし母は思いのほか、施設への入所を快く受け入れてくれました。ところが入所当日、私たちを迎えてくれたのは……鮮やかなピンク色の髪をした若い介護士でした。その髪色に驚き、モヤモヤが止まらなくなった私。どうしても気になって、別の職員に「注意はしないのか」と尋ねると、なんと「髪の色