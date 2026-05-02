「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）阪神は２試合連続の２桁安打を放ったが、先発した村上が今季最多の５失点と誤算。巨人に競り負け、連勝は２で止まった。以下、阪神・藤川球児監督（４５）の主な一問一答。−序盤の失点が重く。「まだこの先、対戦があるでしょうから。次回以降に向け、またいい調整をしてくれたらなと思っていますけどね」−球自体はどうか。「１年間、トータルで投げていく投手ですから。特に