「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）阪神は２試合連続の２桁安打を放ったが、先発した村上が今季最多の５失点と誤算。巨人に競り負け、連勝は２で止まった。近本らを欠く現状について、デイリースポーツ評論家・岡義朗氏（７２）は「アピールの好機」とし、若手の奮起を期待した。◇◇阪神は近本、中野らレギュラーを欠く中での戦いを強いられている。裏返せば“代役”の活躍次第ではアピールの好機でもある。