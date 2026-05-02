アイドルグループ・僕が見たかった青空のメンバーで、阪神ファンとしても知られる秋田莉杏（りあん＝１８）と金澤亜美（１９）が、このほどデイリースポーツの取材に応じ、聖地・甲子園での始球式を熱望した。グループは６月３日に８枚目のシングル発売を控え、全国ツアー真っただ中。２日の大阪公演（ＧＯＲＩＬＬＡＨＡＬＬＯＳＡＫＡ）を前に、「大阪のツアーにぜひ足を運んでもらって、ファンになってください！」と呼