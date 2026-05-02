2026年５月２日に発売された『将棋世界2026年６月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、プロ棋士が厳選した2025年度のベストバウト10「名局プレイバック」、糸谷哲郎九段（対局時八段）による第84期名人戦七番勝負第１局の自戦解説「力で争うシリーズに」など、読み応えのある記事を掲載しています。○2025年度のベストバウト10「名局プレイバック」撮影：金子光徳プロ棋士が厳選した2025年4月〜2026年3月のベストバ