【モデルプレス＝2026/05/02】Snow Manの目黒蓮が5月2日発売のエンタメ専門誌『日経エンタテインメント！』2026年6月号（日経BP社）の表紙に登場。公開中の主演映画『SAKAMOTO DAYS』を通して自身がつかもうとしていること、欲していることなどについて語っている。【写真】スノ目黒「貴重」シルバー長髪姿で電車の席に座る様子◆目黒蓮「日経エンタテインメント！」表紙に登場タイトルは「目黒蓮をぶっ壊せ」。アクションとコメデ