上戸彩がグラビアで魅せる表紙＆巻頭10P！ 大槻理子、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、髙峰じゅり、≠ME 尾木波菜掲載の『FLASH』は4月28日(火)発売 森脇梨々夏『FLASH』で見せる圧倒的なピュアスマイル！ 恋愛リアリティーショーからYouTubeへと活動の幅を広げ、躍進を続ける森脇梨々夏が『FLASH』に登場した。 森脇梨々夏(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一 誌面では、彼女の