発達が気になる子って、どんな子？ 決めつけないで 診断できるのは医師だけ 「発達障害」とは生まれつきの脳の特性を指します。発達障害と診断がつくまでには、専門の医療機関で、専門医師の問診、状況を把握するための発達検査、心理検査、脳波検査などの各種の医学的検査をし、その結果と診断基準により、発達障害と診断されます。 このように診断をするのは医師のみなのですが、セルフチェックやまわりからの指摘など