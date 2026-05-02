猫と学ぶ遺伝子の基本 猫の毛柄は遺伝子の組み合わせで決まります。その仕組みを、“ 猫の手” を借りながらわかりやすく解説していきましょう。 遺伝学と聞いて、「何だか難しそう」と尻込みしてしまう人もいるかもしれません。ですが、日本猫の多彩な毛柄が実はたった８つの遺伝子の組み合わせで決まっていると聞けば、ちょっぴり興味が湧いてくるのではないでしょうか。 猫の毛色の遺伝学を勉強すれば、「兄弟なの