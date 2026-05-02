５月４日（月）の東京市場は「みどりの日」の祝日でお休みとなります。つきましては下記の時間帯でニュース配信を休止させて頂きます。 ニュース配信休止期間 ５月４日（月）７：００から１５：００頃まで 配信再開は５月４日（月）の１５時頃を予定しています