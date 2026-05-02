（）は予想1株利益、単位:ドル ＊は金融株 4日（月） ピンタレスト（0.23） 5日（火） ＡＭＤ（1.28） ファイザー（0.72） ペイパル（1.27） デュポン（0.49） ハーレー・ダビッドソン（0.35） 6日（水） アーム（0.58） ディズニー（1.51） ウーバー（0.71） ＣＶＳヘルス（2.18） メットライフ＊（2.27） スナップ（0.10） グッドイヤー（-0.42）