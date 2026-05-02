来週の主な予定米雇用統計と豪中銀政策金利日本実質賃金大型連休 ・三村財務官「大型連休まだ序盤」発言祝日であっても介入辞さない姿勢 ・豪中銀政策金利インフレ急加速で利上げほぼ確実、SMP見通しに注目 ・日本実質賃金労働市場ひっ迫が賃金押し上げ、3カ月連続プラス見通し ・米雇用統計雇用者数は前回反動で伸び鈍化へ、失業率は横ばい見通し ・FOMC明け高官発言に注目、7日「緩和姿勢反対」クリー