２７日からの週は、有事のドル買い圧力が続くなか、ドル円が波乱の展開となった。米国とイランとの交渉はイランの核開発放棄をめぐる双方の意見の対立を受けて暗礁に乗り上げている。イランはホルムズ海峡の実質閉鎖を継続、米国も海上封鎖を続けるなかで、さらなる攻撃の可能性も示唆した。事態が再び悪化することを懸念してNY原油先物が110ドル台まで高騰する場面があった。ドル円は一時160.72レベルと2024年7月以来のドル高・