プロ野球には、偶然だけでは片づけられない“因縁めいた珍プレー”が存在する。過去のプレーが思わぬ形で重なり合い、まるで巡り合わせのように同じような出来事が繰り返されることもある。ゴールデン・ウィーク企画の第3回は、そんな前代未聞とも言うべきハプニング的な珍プレーを紹介する。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）ダブル珍事「因果は巡る」を