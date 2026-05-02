◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）がプロ初ホールドをマークした。セットアッパーの大勢がコンディション不良、ルシアーノ、中川が３連投を避けるため登板を避けたい状況下で２点リードの８回から登場。「緊張しました」と１／３を１安打１死球だった。１死二、三塁と一打同点のピンチを招いて降板。祈るように後を託したのは早大の先輩・高梨だった。すると頼れ