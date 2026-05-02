サラダにトッピングしたりお弁当に添えると、彩りが良くなるゆで卵。包丁で切ると、黄身がベチャッと包丁についてしまったり、黄身がボロボロと崩れてしまったりしますよね。そこでご紹介したいのが、包丁で「ゆで卵をキレイに切る」裏ワザです。サラダに添える際など、無意識にモヤモヤしていた悩みが解消されますよ。 包丁にアレを巻くだけ まず、包丁とラップを用意します。次に、刃に十分に気をつけながら、ラップで包丁を包