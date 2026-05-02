年齢を重ねても、思考が明晰で判断力を保っている人がいる。一方で、同じ歳でも物忘れが増えたり、頭の回転が遅くなったと感じる人もいる。その違いはどこから生まれるのだろうか。医師で老年医学・栄養科学の専門家であるガブリエル・ライオン氏が書き、世界20か国以上で続々刊行されている『筋肉が全て━━健康・不老・メンタル、人生のすべてが変わる唯一の方法』からヒントを紹介しよう。（ダイヤモンド社書籍編集局・三浦岳）