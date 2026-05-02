2日からゴールデンウイークの連休が始まるという人も多いなか、各地で渋滞が予想されています。今回の#みんなのギモンでは、ゴールデンウイークに気をつけてもらいたいことについて、「GWの事故やトラブル…“フィッシング詐欺メール注意報”も」をテーマに解説します。■GWは事故が多発…なぜ高速道路各社が、ゴールデンウイークの事故への注意を呼びかけています。首都高速道路は先月30日、SNSに映像を投稿しました。渋滞してい