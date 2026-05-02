タレントの横山紗弓（29）が1日、自身のインスタグラムを更新。第1子となる長女を出産したことを明かした。「Just Born2026.04.27 / 16:15 / 2740gこの度、第一子となる女の子を出産いたしました母子共に健康です」と報告した。「地元の方言が飛び交う安心感ある産院で助産師さんになった旧友との奇跡の再会、夫と母のサポート、駆けつけてくれた友達、美味しいごはんとおやつのおかげでとてもしあわせな入院生活を