「カージナルス−ドジャース」（１日、セントルイス）ドジャースが選手の球場入りの様子を公開。「１番・ＤＨ」で先発出場する大谷翔平投手はデニムにグレーのニットを合わせたスタイルで球場に入った。チームの中でひときわオシャレ感を漂わせたのは先発陣の新星として活躍しているロブレスキーだ。上下を黒で統一し、白のスニーカーを合わせたシンプルなスタイル。胸元のネックレスもアクセントになっており、マウンド上と