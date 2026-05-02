1人でもファミリーでも楽しみやすい、人気観光スポット「水族館」。都内の5つの水族館の、GW期間中のイベントやおすすめポイントをまとめました。2026年のGWのおでかけの参考にぜひチェックしてください。入園料が無料の日も！サンシャイン水族館6月7日まで、水族館を含め、サンシャインシティ各所で「名探偵コナン」とコラボレーションしたイベント「名探偵コナン 風駆ける天空都市（かぜかけるサンシャインシティ）」が開催中。