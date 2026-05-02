子どもの失敗は「成長の糧」とよく言われる。だが、子どもにどこまで失敗を経験させるべきかは親にとって悩ましい問題。大きな事故や取り返しのつかない失敗は避けたいところだ。では、子どもにどの程度の危険を伴う経験をさせるべきなのか。東大名誉教授が、公園遊具づくりから得た知見をもとにリスクとの向き合い方を解説する。※本稿は、東京大学名誉教授の畑村洋太郎『人生の失敗学 日々の難儀な出来事と上手につき合う』（朝