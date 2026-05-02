さわやかな松の香り漂う春の山を歩いていると、どこからともなく「ジー、ジー」と控えめなまるでセミの鳴き声のような音が聞こえてくることがあります。 【写真を見る】春の山で「ジージー」と聞こえたら「ハルゼミ」"健康な松林"の指標西日本では例年GWのころに鳴く【春に鳴くセミ】 こんな季節にセミがいるのでしょうか？生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。 春に鳴くのは「ハルゼミ