なぜか不運は一度に重なる。家電は壊れ、収入は不安定になり、気づけば出費ばかりが増えていく――そんな“ツイてない時期”を経験したことはないだろうか。日韓累計45万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）の発売を記念した本記事では、ライターの柴田賢三氏に、「がまんとの向き合い方」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局