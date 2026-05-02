“危険すぎるAI”「ミトス」の衝撃AIは圧倒的に重要だが発展の方向性予測は困難高市早苗政権は2025年11月に、長期的な経済成長と「強い経済」の実現を目指す基本政策として、「危機管理投資（安全保障強化）」と「成長投資」を二本柱とし、17の戦略分野に重点投資を行う方針を打ち出した。これについては、本コラム「『エージェントAI』時代に17戦略分野選定に意味はあるのか、高市『危機管理・成長投資』の死角」（2026年2月2