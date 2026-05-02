仕事や家事を終えたあとのわずかな自由時間。多くの人にとって貴重なひとときだが、その過ごし方によっては不安や後悔を増幅させてしまう可能性があるという。自分を取り戻すための「自由時間」の使い方とは？※本稿は、元幹部自衛官のわび（著）、精神科医のTomy（解説）『元幹部自衛官が教える メンタルが壊れない23の習慣』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。人生の充実度を左右する「自由時間」の使い方働き